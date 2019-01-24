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Сенат США не поддержал прекращение шатдауна

White House/Flickr.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Сенате США прошло голосование по законопроекту о прекращении шатдауна.

Документ на рассмотрение сенаторов внёс президент США Дональд Трамп. Законопроект по преодолению финансового кризиса не набрал 60 голосов, необходимых для продолжения его рассмотрения.

Ранее Трамп заявил, что законопроект включает в себя выделение $5,7 млрд, средства необходимы для возведения стены на границе с Мексикой. Против строительства выступает Демократическая партия США.

News.ru писал, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.


#сша #сенат #шатдаун
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