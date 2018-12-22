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Сенат отправил в простой правительство США

White House/Flickr.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сенат Конгресса США завершил заседание 21 декабря, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года. Таким образом сенаторы частично приостановили работу ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (8.00 мск).

Ранее разошлась палата представителей, обеспечив отсутствие полного бюджетного финансирования, передаёт РИА Новости.

Причиной третьего за 2018 год «закрытия» правительства стало отсутствие соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом по финансированию пограничной безопасности.

По состоянию на полночь 22 декабря в США истекает срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без одобренного финансирования остались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства.

Согласно американским законам, правительственные структуры в такой ситуации обязаны существенно сократить свою работу и отправить часть персонала в вынужденные отпуска.

Как писал News.ru, 21 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство готово к долгосрочной частичной приостановке работы, к которой может привести отсутствие финансирования. До этого Конгресс США согласился выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Временный бюджет, предусматривающий данную статью расходов, одобрили 217 конгрессменов.


#сша #сенат #финансирование
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