Демократы не могут добиться сохранения санкций против En+

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Резолюция по отмене снятия ограничительных мер против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в Сенате США.

Для того чтобы впоследствии принять постановление простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов, передаёт РИА Новости.

При этом за постановку резолюции на окончательное голосование выступили 57 сенаторов, против были 42.

Как писал News.ru, кроме Сената резолюцию должны были принять в Палате представителей, где большинство на выборах в ноябре 2018 года получили демократы. Уже после этого документ направляется на подпись президенту.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие санкций с российских компаний. В декабре Дерипаска для такого исхода не только резко снизил доли в En+, РУСАЛе и «ЕвроСибЭнерго», но и отдал почти полный контроль над компаниями гражданам США и Великобритании.