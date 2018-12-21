Сенат Франции принял закон о помощи населению

https://news.ru/storage/news/75c439f5bdd5f20f869cd411b9b44d81/f18d9859-1e03-4637-99dc-2cde77880fb9_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верхняя палата французского парламента приняла проект закона о незамедлительных мерах помощи населению в сферах экономики и социальной поддержки. Эта инициатива появилась из-за требований активистов.

Заседание Сената транслировалось в режиме реального времени на сайте законодательного органа. Для вступления документа в силу его теперь должен рассмотреть Конституционный совет.

За день до этого законопроект одобрили в Национальном собрании. Для принятия решения депутатам потребовалось 13 часов переговоров.

Как писал ранее News.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы. По его мнению, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности, — «хороший инструмент демократии».