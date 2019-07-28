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Семья бывшего премьер-министра Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди требует, чтобы власти Триполи его немедленно освободили из тюрьмы по состоянию здоровья.

Мы следим за критическим состоянием здоровья нашего отца, — цитирует РИА Новости сообщение семьи политика.

Родственники экс-премьера подчеркивают, что он нуждается в экстренном интенсивном лечении за границей, однако этому препятствуют. У них есть распоряжения Министерства юстиции страны.

Аль-Махмуди арестовали в сентябре 2011 года во время попытки пересечения границы с Тунисом. Через год власти этой страны выдали чиновника Ливии, где его приговорили к высшей мере наказания за участие на стороне ливийского деятеля Муаммара Каддафи в ходе «февральской революции 2011 года». Тогда в государстве начались революционные выступления против действующей власти.