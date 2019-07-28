https://static.news.ru/photo/5f7f0e86-b11d-11e9-ac72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Полицейские вьетнамского Ханоя обнаружили в автомобиле гражданина Нгуена Хуу Хюэ семь замороженных тигрят. Мужчину задержали, его подозревают в масштабном браконьерстве и контрабанде диких животных из Лаоса во Вьетнам и Китай.

Хюэ основал строительную компанию для прикрытия нелегальной торговли тиграми и другими редкими животными, — сообщает Daily Mail.

Издание также отмечает, что части тигра часто используются в китайской народной медицине и для изготовления ювелирных украшений во Вьетнаме. Их кости варят и смешивают с рисовым вином, чтобы получить эликсир, который, как полагают, лечит артрит и придаёт силы организму. Из-за браконьерства численность тигров там уже резко сократилась.

Как писал News.ru, россиянина задержали сотрудники подразделения пограничного контроля «Жайсан авто» Актюбинского пограничного отряда Казахстана. Мужчина пытался провезти в машине УАЗ «Патриот» 26 макак. Обезьяны находились в восьми мешках. Разрешительных документов на животных у мужчины не было. Нарушитель передан сотрудникам ветеринарной инспекции Мартукского района.