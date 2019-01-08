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Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети

twitter.com/poroshenko

в мире [ версия для печати ]

Семейная фотография президента Украины Петра Порошенко на фоне новогодней ёлки, на которой вся семья одета в вышиванки, стала объектом насмешек в Сети. Пользователи Twitter, где был опубликован снимок, не поскупились на колкие шутки и сарказм в комментариях.

«Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы», — моментально отреагировали комментаторы.

Таким образом Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Кроме того, он опубликовал видеообращение о важности томоса для Украины, в конце которого его взрослые дети Михаил и Евгения поют песни и играют на фортепиано.

«Украинская звезда засияла в созвездии независимых и равных национальных церквей» — подписал глава Украины свой пост.

В ответ на это пользователи обвинили Порошенко в раскольничестве и продаже Украины Западу.

Некоторые комментировали, что украинский лидер забыл погладить брюки, другие же отметили, что теперь Порошенко с семьёй сможет спокойно отдохнуть на Мальдивах, так как за томос и полёт делегации в Стамбул заплатили деньгами налогоплательщиков.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, назвав его глубоко семейным праздником.


#украина #порошенко
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