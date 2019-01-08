Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети

https://news.ru/storage/news/6ed728a5f0270155d45b710239464224/f7ec7055-0038-4be7-a37e-c91b56602347_850.jpg twitter.com/poroshenko

Семейная фотография президента Украины Петра Порошенко на фоне новогодней ёлки, на которой вся семья одета в вышиванки, стала объектом насмешек в Сети. Пользователи Twitter, где был опубликован снимок, не поскупились на колкие шутки и сарказм в комментариях.

Вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само з народженням незалежної Православної Церкви України pic.twitter.com/bEI4xz6OiX — Петро Порошенко (@poroshenko) January 6, 2019

«Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы», — моментально отреагировали комментаторы.

Таким образом Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Кроме того, он опубликовал видеообращение о важности томоса для Украины, в конце которого его взрослые дети Михаил и Евгения поют песни и играют на фортепиано.

Цього року Різдво для нас особливо велике й урочисте. Свято подвійне Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.



Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволіhttps://t.co/ebWksuhAGC — Петро Порошенко (@poroshenko) January 6, 2019

«Украинская звезда засияла в созвездии независимых и равных национальных церквей» — подписал глава Украины свой пост.

В ответ на это пользователи обвинили Порошенко в раскольничестве и продаже Украины Западу.

Некоторые комментировали, что украинский лидер забыл погладить брюки, другие же отметили, что теперь Порошенко с семьёй сможет спокойно отдохнуть на Мальдивах, так как за томос и полёт делегации в Стамбул заплатили деньгами налогоплательщиков.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, назвав его глубоко семейным праздником.