Семья задержанного в РФ шпиона не планирует посещать его

https://news.ru/storage/news/74b96763fa1859b508e1ba10a767b990/cd076d25-a6f8-48dd-bca1-4590ddad8849_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Близкие родственники Пола Уилана не намерены посещать его. Сейчас гражданин США, обвиняемый в России в шпионаже, находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

«Семья не едет в Россию. У семьи нет планов поехать в Россию», — цитирует РИА Новости брата задержанного Дэвида Уилана.

Ранее News.ru писал, что сотрудники посольства Соединённых Штатов надеются навестить гражданина своей страны 16 января.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Ранее брат Уилана подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии. По его словам, их семья «объединяет континенты».