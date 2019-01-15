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Семья задержанного в РФ шпиона не планирует посещать его

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Близкие родственники Пола Уилана не намерены посещать его. Сейчас гражданин США, обвиняемый в России в шпионаже, находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

«Семья не едет в Россию. У семьи нет планов поехать в Россию», — цитирует РИА Новости брата задержанного Дэвида Уилана.

Ранее News.ru писал, что сотрудники посольства Соединённых Штатов надеются навестить гражданина своей страны 16 января.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Ранее брат Уилана подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии. По его словам, их семья «объединяет континенты».


#сша #шпион
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