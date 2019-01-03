Семья погибла при авиаударе коалиции в Сирии

https://news.ru/storage/news/3f9d0fe3c572f8ee752ba88bf1d0ede2/5a5160c9-552c-49fd-a7cb-6668e2242cda_850.jpg Mursel Coban/Depo Photos/Xinhua/Global Look Press

Более десяти членов одной семьи погибли при авиаударе международной коалиции по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Всего жертвами атаки стали 11 мирных жителей, сообщает государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Ранее в пресс-службе коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии. С 16 по 22 декабря коалиция нанесла авиаудары по объектам боевиков. Данные действия серьёзно ухудшили возможности «Исламского государства» (запрещено в РФ) маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, писал News.ru.