USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent54.92 $ Bitcoin3,820.94 $
МОСКВА-2°C22:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Семья погибла при авиаударе коалиции в Сирии

Mursel Coban/Depo Photos/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Более десяти членов одной семьи погибли при авиаударе международной коалиции по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Всего жертвами атаки стали 11 мирных жителей, сообщает государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Ранее в пресс-службе коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии. С 16 по 22 декабря коалиция нанесла авиаудары по объектам боевиков. Данные действия серьёзно ухудшили возможности «Исламского государства» (запрещено в РФ) маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, писал News.ru.


#сирия #авиаудары
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
оружие 10:20, 3 января 2019
Минобороны: в Сирии испытали сотни видов оружия
в мире 00:14, 3 января 2019
Боевики захватили город на севере Сирии
в мире 17:19, 2 января 2019
Трамп может намеренно затягивать вывод войск США из Сирии
Лента новостей
общество 22:30
Киселёв зачитал рэп про «работу на телеке»
в мире 22:26
Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии
в мире 22:18
Память жертв авиакатастрофы Ту-154 почтили в США
общество 22:07
Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС
общество 21:57
Бастрыкин приветствовал выдачу экс-министра Подмосковья
Другие новости
в мире 22:26
Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии
в мире 22:18
Память жертв авиакатастрофы Ту-154 почтили в США
в мире 21:50
ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям
в мире 21:29
Выборы обойдутся бюджету Украины в миллиарды гривен
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top