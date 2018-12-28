Семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон

https://news.ru/storage/news/540dae838cc18da56d0afd295aeae416/02dc04d4-14ba-4d9f-ad80-9e9c110e7f83_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Киевской области лишилась трехкомнатной квартиры из-за купленного в кредит в 2006 году мобильного телефона.

По словам женщины, кредит на телефон она оформила по просьбе знакомого, который и должен был его погасить. При этом она ни разу не проверила делает ли он регулярные платежи.

«Тогда я ему поверила. Выплачивает ли он кредит, не проверяла. Это было моей ошибкой», — приводит издание Politeka слова киевлянки.

Оказалось, что кредит не был погашен, и банк подал на злостную неплательщицу в суд. За десять лет сумма долга приблизилась в 40 тысячам гривен (100 тысяч рублей).

В итоге суд постановил продать квартиру женщины за 800 тысяч гривен (2 миллиона рублей) и вернуть ей разницу, которая составила 400 тысяч. С решением суда она не согласна и намерена подать апелляцию.

Ранее News.ru писал о том, что Украина стала самым бедным государством в Европе с одним из самых низких уровней социальной защиты и одним из самых высоких уровней коррупции. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Лёвочкин. По его словам, пять лет назад, несмотря на ряд негативных факторов, на Украине отмечался рост экономики, который в последние годы стал снижаться, и, как следствие, упали доходы населения.