https://static.news.ru/photo/0673d092-a169-11e9-8bfd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парижская бригада по борьбе с бандитизмом ведёт расследование пропажи семи произведений искусства, хранившихся в Елисейском дворце. Это главная резиденция президента Франции.

Заявление в полицию написал Национальный центр изящных искусств. Его эксперты во время инвентаризации недосчитались шести статуэток из дерева и терракоты, а также одного бронзового бюста.

Вместе с другими произведениями они были предоставлены дворцу в период с 1879 по 1984 год государственным Управлением мебели, созданным французскими королями ещё в XIV веке.

Поиски пропавших артефактов в многочисленных подземельях Елисейского дворца результатов не принесли, сообщает радиостанция France Info.

Общая стоимость пропажи исчисляется несколькими тысячами евро.

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