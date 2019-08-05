Американские специалисты разработали руководство о том, как «одержать победу над Россией в гибридной войне».
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В документе, в частности, отмечается, что Москва разработала тактику по привлечению населения стран-оппонентов на свою сторону.
При этом в США полагают, что слабой стороной России, которую могут использовать в свою пользу американские силы, является отсутствие мотивации у солдат-призывников.
В справочнике также рекомендуется готовиться к бою в условиях, когда российские военные будут глушить GPS и радиоэлектронное оборудование. Это якобы гарантирует победу над Москвой.
Ранее News.ru писал о том, что на фоне политической напряжённости между Вашингтоном и Москвой нарастает и военная активность Соединённых Штатов. Американские военные всё больше обеспокоены перспективой так называемых гибридных войн и готовятся к прокси-конфликтам с российской стороной, укрепляя сотрудничество с вооружёнными силами государств Восточной Европы.