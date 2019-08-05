https://static.news.ru/photo/c1e0d916-97a9-11e9-80d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Американские специалисты разработали руководство о том, как «одержать победу над Россией в гибридной войне».

Журналисты The National Interest выяснили, что справочник для военных был создан ещё в 2016 году.

В документе, в частности, отмечается, что Москва разработала тактику по привлечению населения стран-оппонентов на свою сторону.

При этом в США полагают, что слабой стороной России, которую могут использовать в свою пользу американские силы, является отсутствие мотивации у солдат-призывников.

В справочнике также рекомендуется готовиться к бою в условиях, когда российские военные будут глушить GPS и радиоэлектронное оборудование. Это якобы гарантирует победу над Москвой.

Ранее News.ru писал о том, что на фоне политической напряжённости между Вашингтоном и Москвой нарастает и военная активность Соединённых Штатов. Американские военные всё больше обеспокоены перспективой так называемых гибридных войн и готовятся к прокси-конфликтам с российской стороной, укрепляя сотрудничество с вооружёнными силами государств Восточной Европы.