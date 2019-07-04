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Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне найдены в мусорном баке на севере Лондона.

По некоторым данным, вместе с отходами находились тысячи страниц, которые содержат персональную информацию, сведения об оборудовании охранников и обязанностях полицейских, патрулирующих периметр учреждения, а также пароль к компьютерным системам.

Мы можем подтвердить, что было начато расследование, — отметили в Минобороны Великобритании.

В свою очередь один из экспертов в области разведки заявил, что обнаруженные документы являются «мечтой террориста», передаёт Daily Star .

Как писал News.ru, ранее секретарь посольства России в королевстве заявил, что Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации. Так он прокомментировал твит главы британского МИДа Джереми Ханта с обвинениями в адрес Москвы.