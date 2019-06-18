https://static.news.ru/photo/d27d2644-918c-11e9-bedb-fa163e074e61_1024.jpg Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета по нацбезопасности (СНБ) Израиля Меир Бен-Шаббат встретятся в Иерусалиме 24–25 июня.

По словам замглавы СНБ Эйтана Бен Давида, израильская сторона очень рада, что представители России и Соединённых Штатов прибудут в страну, чтобы обсудить проблемы региона, в том числе Сирию.

Это пойдёт на пользу всему региону, — отметил он в комментарии ТАСС .

Ранее News.ru писал, что США примут участие в международной встрече по безопасности, которая пройдёт в Уфе 18–20 июня. Американская сторона не присутствовала на подобных совещаниях несколько последних лет. Приезд одного из директоров аппарата Совбеза Штатов уже подтверждён.