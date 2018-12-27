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СБУ засекретила сведения о родственниках чиновников из РФ

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию о проведении проверки государственных служащих на предмет родственных связей с гражданами РФ.

В украинском ведомстве сообщили, что соответствующие проверки проводятся, по их результатам представители правоохранительных органов примут меры в соответствии с законодательством Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства «Украинские новости».

«Детальные сведения об отмеченном комплексе мероприятий являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению», — ответили в ведомстве.

СБУ также отказалась предоставить копию поручения президента Украины Петра Порошенко о проверке украинских чиновников на наличие у них родственных связей с гражданами России.

Ранее News.ru писал, что СБУ заблокировала более трёх сотен интернет-ресурсов, которые вели «гибридную войну» против Украины. Как заявляют в ведомстве, сайты использовались международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента. Украинские спецслужбы ведут расследования по 83 уголовным делам в отношении владельцев и администраторов сообществ «антиукраинской» направленности. 


#украина #чиновники #сбу #проверка
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