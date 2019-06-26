https://static.news.ru/photo/923ada7c-97ef-11e9-b19c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SecurSerUkraine/Facebook

В Киеве задержан Дмитрий Держак — замдиректор и сын владельца луганского ликёро-водочного завода. Мужчина был ополченцем в Донбассе.

Вместе с СБУ задержали гражданина Держака, замдиректора и сына владельца «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины, — написал генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Публикацию он сопроводил фотографиями «документов» на имя Держака Дмитрия Леонидовича. Кроме того, генпрокурор выразил беспокойство, что суд может определить для задержанного более мягкую меру пресечения, чем арест. Накануне такой прецедент создал Конституционный суд страны по делу депутата Надежды Савченко.

Ранее руководитель пресс-службы народной милиции непризнанной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные лишают спецмиссию ОБСЕ возможности наблюдения за ситуацией в Донбассе с помощью беспилотников, писал News.ru.