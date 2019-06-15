https://static.news.ru/photo/f9955116-8e99-11e9-b558-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Глава Центральной избирательной комиссии самопровозглашённой Донецкой народной республики был задержан украинскими силовиками.

Как сообщил журналистам генпрокурор Юрий Луценко, он некоторое время был под наблюдением сотрудников Генпрокуратуры и Службы безопасности.

ГПУ и СБУ задержали руководителя Центральной избирательной комиссии ДНР, который в мае 2014-го организовывал и проводил так называемый референдум по независимости, — цитирует Луценко РИА Новости .

По словам генпрокурора страны, в настоящее время мужчина задержан, ему инкриминируется государственная измена. Санкция данной статьи УК Украины предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что День России станет государственным праздником на территории ДНР, писал News.ru.