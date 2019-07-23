https://static.news.ru/photo/dd8049ce-ad4b-11e9-b0cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело на все кинопрокатные компании страны по подозрению в работе на российские спецслужбы.

СБУ считает, что украинские фирмы, занимающие нишу кинопроката, переводят деньги в бюджет РФ, а многие из них работают как дочерние предприятия российских компаний, получающие свыше $100 млн кассовых сборов.

Уголовное дело заведено после обращения депутатов Верховной рады, которые утверждают, что украинский рынок кинопроката делят несколько компаний, в частности, В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, информирует телеканал « 360 ».

Ранее тайные тюрьмы СБУ обнаружили в Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, писал News.ru.