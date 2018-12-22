СБУ отчиталась о блокировке сотен антиукраинских сайтов

Более трёх сотен интернет-ресурсов, которые вели «гибридную войну» против Украины, заблокировал департамент контрразведки Службы безопасности страны (СБУ). Как заявляют в ведомстве, сайты использовались международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.
Там также отметили, что украинские спецслужбы ведут расследования по 83 уголовным делам в отношении владельцев и администраторов сообществ «антиукраинской» направленности. Как утверждают в СБУ, те сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, а также к массовым беспорядкам.
По подобным делам уже вынесено 15 обвинительных приговоров.
Ранее, как сообщал News.ru, СБУ отрапортовало о задержании межрегиональной сети антиукраинских агитаторов в интернете. Девять человек, работавших в интересах России, были задержаны в Одессе, Киеве и Северодонецке. В ведомстве заявили, что членов сети финансировали представители российских спецслужб.