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СБУ объяснила допрос кандидата в президенты Украины

Анатолий Гриценко Анатолій Гриценко/facebook

Анатолий Гриценко

в мире [ версия для печати ]

В пресс-службе СБУ сообщили, что допрос бывшего министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко связан с обнародованием им информации о событиях в Крыму и Донбассе.

«Следователи СБУ действительно пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля 15 января текущего года. Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Повестку от следователей СБУ кандидат в президенты получил в субботу, 12 января. Гриценко заявил, что не знает о причинах приглашения, и попросил поинтересоваться об этом у нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. Его программа — «Честный президент будет служить людям». Он также отметил, что собирается избраться только на один президентский срок.

Как писал News.ru, согласно официальному сообщению ЦИК Украины, зарегистрированы кандидатами в президенты лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, мэр Львова Андрей Садовый, а также самовыдвиженец профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик. Украинский шоумен Владимир Зеленский также заявлял о намерении баллотироваться в президенты


#украина #сбу #кандидат #выборыПрезидентаУкраины
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