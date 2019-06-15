https://static.news.ru/photo/9a4f5824-8f60-11e9-b9c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила тайный трубопровод для перекачки дизельного топлива из России в Луганскую область. Силовики его уже демонтировали.

По информации ведомства, труба выходила во двор частного дома. Оттуда дизель транспортировали на бывшее госпредприятие, где переливали ёмкости для хранения. Затем горючее реализовывалось фермерским хозяйствам в Луганской области.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну ёмкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен (более $19 тысяч), — сообщает спецслужба.

Ранее News.ru писал, что экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший посол Штатов на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Там им показали «неопровержимые доказательства» российской агрессии.