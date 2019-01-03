СБУ начала расследовать попытку захвата власти

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Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти после проведения в 2008 году в Чехии Первого национального украинского конгресса. Там Верховную раду, Генпрокуратуру, МВД и ряд других украинских ведомств объявили преступными и нелегитимными организациями.

Во время конгресса также был создан «Украинский народный трибунал», который должен представлять собой судебную ветвь власти, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Кроме того, было объявлено о создании Украинской народной армии (УНА). В обязанности её служащих должны были входить в том числе покушения на политических деятелей.

Ранее News.ru писал, что всеукраинский съезд партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» выдвинул дважды бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) кандидатом в президенты страны. В случае своего избрания он пообещал отказаться от президентского иммунитета, так как «все должны быть равны перед законом».