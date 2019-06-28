https://static.news.ru/photo/15fd0236-9b6f-11e9-bd07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Northcott/David Northcott/DanitaDelimont/Global Look Press

Британские полицейские и ветеринарные службы ведут розыск трёхметрового сетчатого питона, который накануне убежал от своего хозяина и уполз в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Кембриджа.

Ранним утром были получены сообщения о трёхметровой змее, замеченной в этом районе. Полиция обнаружила владельца, но не этого сетчатого питона, который, как было установлено, длиной в 9 футов, — говорится в сообщении.

Полицейские обратились к жителям Кембриджа проявлять бдительность и быть осторожными, а также попросили сразу уведомить стражей порядка при получении любой информации о сбежавшей змее.

Сетчатый питон — неядовитая змея. Длина крупнейших особей может достигать семи метров в длину.

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