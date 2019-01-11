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Сбежавшей аравийке предоставили убежище в Канаде

Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая публично отказалась от ислама, предоставили политическое убежище в Канаде. Положительно на просьбу отреагировали и власти Австралии. 

18-летняя девушка отправится из Бангкока уже 11 января, заявил глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачата Хакпарна. 

При этом в пресс-службе канадского министра иностранных дел не смогли подтвердить журналистам эту информацию. В органах Австралии также отказались комментировать своё решение.

Алькунун удалила свой аккаунт в Twitter после того, как ей начали поступать многочисленные угрозы. Власти Таиланда предоставили ей личного охранника.

История Рахаф Алькунун вызвала широкий общественный резонанс после того, как она опубликовала обращение к комиссару ООН по делам беженцев в своём аккаунте в Twitter. Она рассказала об угрозах со стороны родственников. Девушка сбежала из дома, пока её родные отдыхали в Кувейте. Она планировала улететь в Австралию, но во время пересадки в аэропорту Бангкока у нее забрали паспорт в саудовском посольстве. После этого Алькунун забаррикадировалась в отеле Бангкока, писал News.ru.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #убежище #ислам #вера
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