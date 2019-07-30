https://static.news.ru/photo/12e9a636-b329-11e9-889a-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн обратилась к Высокому суду Лондона с просьбой защитить одного из её детей. Речь идёт о принудительном браке.

Также сбежавшая от мужа из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) принцесса запросила запретительный ордер, который спасёт её от домогательств и угроз. Ею подано и заявление на попечительство, сообщает Reuters .

По данным агентства, в этом случае ребёнок будет передан в руки суда, который примет решение о его дальнейшей судьбе.

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума сбежала от мужа в Европу вместе с семилетним сыном и 11-летней дочерью.

Ранее News.ru сообщал, что 30 июля правитель Дубая шейх Мохаммед начал бракоразводный процесс со своей супругой Хайёй. Миллиардер подал иск и собирается оставить себе двух детей. Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда столицы королевства. Интересы аль-Хусейн защищает адвокат Фиона Шеклтон, принимавшая участие в тяжбе леди Дианы и принца Чарльза. Эмир нанял Элен Уорд, помогавшую в разводе Мадонне.