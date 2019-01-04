СБ Украины задержала пулемётчика из ДНР

https://news.ru/storage/news/9e09e00afd51b7f08a6c49e2a1db9b6a/08b1885d-65da-468a-ae1d-e53ae9c3e7e6_850.jpg ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о задержании ополченца самопровозглашённой Донецкой народной республики на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным СБУ, мужчина являлся пулемётчиком Народной милиции ДНР и принимал участие в боевых действиях.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з військовослужбовцями ЗСУ затримали на лінії розмежування в районі проведення ООС бойовика терористичної організації «ДНР» https://t.co/4z3LLciTKx pic.twitter.com/acdPPx758T — СБ України (@ServiceSsu) 4 января 2019 г.

Как писал News.ru, ранее представитель Народной полиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко сообщил, что миномётные расчёты Вооружённых сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Взводы расположились в населённом пункте Кряковка. Местные правоохранители опознали 120-миллиметровые орудия «Молот».