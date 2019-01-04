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СБ Украины задержала пулемётчика из ДНР

ssu.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Служба безопасности Украины сообщила о задержании ополченца самопровозглашённой Донецкой народной республики на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным СБУ, мужчина являлся пулемётчиком Народной милиции ДНР и принимал участие в боевых действиях.

Как писал News.ru, ранее представитель Народной полиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко сообщил, что миномётные расчёты Вооружённых сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Взводы расположились в населённом пункте Кряковка. Местные правоохранители опознали 120-миллиметровые орудия «Молот».


#донбасс #украина #военные #ДНР #сбу
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