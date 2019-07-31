Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Практически каждый пятый турист в Турции — россиянин. Только на старте летнего сезона, в июне, там побывали более миллиона человек.

Данные об иностранных отдыхающих обнародовало Министерство культуры и туризма этой страны. На втором месте с большим отставанием идут немцы (588,5 тысячи человек), на третьем — британцы (359,46 тысячи). В пятёрке...