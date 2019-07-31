Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Заседание, по решению председательствующей в СБ Польши, пройдёт в закрытом режиме.
Обеспокоенность по поводу испытаний выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам его представителя Стефана Дюжаррика, это новое напоминание о необходимости скорейшего достижения денуклеаризации Корейского полуострова.
Встреча СБ ООН пройдёт 1 августа ориентировочно в 17:00 по московскому времени, передаёт
Ранее News.ru писал, что объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сделал заявление, в котором призывает прекратить ракетные запуски КНДР, повышающие напряжённость на Корейском полуострове. Также военные уточнили, что замеченные ракеты пролетели около 250 километров и были баллистическими.