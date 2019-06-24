https://static.news.ru/photo/0fcbcffc-96f4-11e9-8bc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/wikipedia.org

Совет безопасности ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе и назвал это угрозой безопасности.

Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби заявил, что инциденты в Оманском заливе «представляют серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок». Кроме того, члены Совбеза призвали участвующие стороны и все страны региона проявить сдержанность и предпринимать шаги для снижения эскалации в регионе, заявил он.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры. В постпредстве Ирана в ООН заявили, что Тегеран категорически отвергает и осуждает «необоснованные» обвинения Вашингтона.

В Оманском заливе 13 июня были атакованы два нефтяных танкера. Тогда же прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы, никто из них не пострадал.