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Савченко заработала в СИЗО несколько тысяч долларов

Надежда Савченко Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Надежда Савченко

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, с 20 марта прошлого года находящаяся под арестом по подозрению в подготовке теракта в Киеве, заработала в 2018 году более 422 тысяч гривен ($15 тысяч).

В аппарате парламента страны пояснили, что эти деньги Савченко получила в качестве возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью.

«Таким образом, Надежда Савченко с января по декабрь 2018 года ежемесячно получала по 35 240 гривен из государственного бюджета в качестве возмещения таких расходов», — говорится в сообщении портала «ПолитНавигатор».

Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в здании Верховной рады. Она якобы планировала обрушить купол здания парламента с помощью миномётного огня. В итоге экс-лётчице предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

При этом заключение под стражу не мешает бывшему депутату продолжать свою политическую деятельность. Савченко уже заявила о желании участвовать в президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Она будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. По закону она не является осуждённой, поэтому имеет право баллотироваться.

Ранее News.ru писал о том, что Надежда Савченко прокомментировала получение Киевом томоса и проведение в декабре 2018 года объединительного собора. По её мнению, последние события в церковной жизни стали частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.


#украина #надеждасавченко #верховнаярада
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