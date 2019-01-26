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Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинского депутата Надежду Савченко, которая находится под стражей по подозрению в организации госпереворота, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Около 100 делегатов из разных регионов Украины проголосовали за выдвижение её кандидатуры, передают украинские «Вести».

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявляла, что Служба безопасности Украины (СБУ) не даёт ей возможности зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты страны и включиться в борьбу за пост главы государства.

Как писал News.ru, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Выборы пройдут 31 марта 2019 года. Комиссия также зарегистрировала лидера Радикальной партии Олега Ляшко, главу партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца от фракции «Блок Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого, бывшего спикера украинского парламента Александра Мороза, представителя партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула.


#украина #надеждасавченко #выборыПрезидентаУкраины
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