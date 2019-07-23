Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.
Ранее стало известно, что Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Там за опального нардепа проголосовали всего восемь человек.
Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним, — написала политик в Facebook.
Она пожелала всем освободиться от проблем, которые ежедневно окружают.
Как писал News.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.