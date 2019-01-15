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Савченко обвинила СБУ в блокировании доступа к выборам

Надежда Савченко Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надежда Савченко

в мире [ версия для печати ]

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) не даёт ей возможности зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты страны и включиться в борьбу за пост главы государства.

«Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса», — пояснила Савченко.

В беседе с «Интерфакс-Украина» депутат подчеркнула, что действия ведомства неправомерны. Для устранения препятствий со стороны СБУ Савченко обратилась в украинские и международные инстанции, а также в правоохранительные органы. Конкретного ответа она пока не получила. По её словам, указанные инстанции только расписываются в своём бессилии.

Савченко полагает, что со временем ситуация может разрешиться в её пользу и встреча с нотариусом станет возможной. Однако это произойдёт, когда регистрация кандидатов уже будет закончена.

«Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована», — добавила депутат.

Ранее News.ru сообщил о том, что Савченко объявила в СИЗО голодовку из-за давления со стороны СБУ. Она заявила, что её шантажируют возможностью видеться со своими родными и регистрацией в качестве кандидата на пост президента, требуя взамен от защиты немедленного ознакомления с материалами уголовного дела.


#украина #надеждасавченко #выборы #сбу
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