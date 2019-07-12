Надежда Савченко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе. Депутат Верховной рады приехала на юго-восток страны, чтобы встретиться с избирателями.

Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения... Надежде Савченко, — написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

Депутат баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Ранее News.ru писал, что Савченко призвала избавить украинский парламент от «политического ширпотреба». По её словам, волю народа не должны представлять политические силы «с большими мешками денег».

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