Служба безопасности Украины не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе. Депутат Верховной рады приехала на юго-восток страны, чтобы встретиться с избирателями.
Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения... Надежде Савченко, — написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.
Депутат баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.
Ранее News.ru писал, что Савченко призвала избавить украинский парламент от «политического ширпотреба». По её словам, волю народа не должны представлять политические силы «с большими мешками денег».