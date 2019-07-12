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Константинопольский патриархат установил налог в размере €4000–20 000 для каждого прихода так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Как сообщил священнослужитель на телеканале NewsOne, константинопольский патриарх Варфоломей пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить передачу святынь, обещанную Порошенко. Когда стало известно, что встреча не состоится, митрополит...