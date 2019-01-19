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Саудовским женщинам разрешили самим выбирать способ родов

pixabay.com

в мире [ версия для печати ]

Власти Саудовской Аравии в очередной раз расширили права женщин. Отныне им разрешено выбирать способ деторождения, не спрашивая мнения на этот счёт супругов или родственников мужского пола.

Жительницы Королевства могут самостоятельно делать выбор в пользу родов естественным путём или с помощью кесарева сечения, а также решать, будет ли кто-либо из родных или близких людей присутствовать при рождении ребенка.

Кроме того, саудовским женщинам теперь не требуется письменное разрешение опекунов-мужчин на то, чтобы получить информацию от врачей о протекании беременности и предполагаемой дате появления ребёнка на свет, сообщает издание The National.

Ранее власти страны разрешили женщинам получать водительские права, посещать кинотеатры и футбольные матчи.

News.ru сообщал о том, что правительство Саудовской Аравии покончило с так называемыми «тайными разводами». Правительство обязало суды уведомлять женщин о том, что их брак расторгнут.  


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #женщины #роды
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