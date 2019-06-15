https://static.news.ru/photo/b30f40ee-9001-11e9-bd7e-fa163e074e61_1024.jpg Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. Он призвал международное сообщество занять «решительную позицию» по этому вопросу.

Иранский режим не оказал уважения визиту японского премьера в Тегеран и, пока он был там, ответил на его усилия атакой на два танкера, один из которых был японским, — сказал он в интервью изданию Asharq Al-Awsat .

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры. Сообщалось, что Вашингтон опасается повторных атак со стороны Тегерана и готовит с союзниками меры противодействия. ​

В постпредстве Ирана в ООН заявили, что Тегеран категорически отвергает и осуждает «необоснованные» обвинения Вашингтона по инциденту в Оманском заливе.

В Оманском заливе 13 июня были атакованы два нефтяных танкера. Тогда же прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы, никто из них не пострадал.