Саудовская Аравия займётся развитием промышленности

https://news.ru/storage/news/4f149190406c2df10281c47b4c3d95a6/46f90f90-4036-4919-809c-41d40c9a0aad_850.jpg Gabe Craven/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии в 2019 и 2020 годах выделят $27 млрд (100 млрд саудовских риалов) в рамках программы промышленного развития страны. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ в области инфраструктуры и промышленности к 2030 году.

О деталях инициативы, стоимость которой составит около $425 млрд, он объявит 28 января. В частности, реформы направлены на уход от зависимости экономики Саудовской Аравии от нефтяных доходов. Речь идёт об инвестиционных проектах в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, план принца включает в себя прокладку 2 тысяч км железных дорог и строительство пяти международных аэропортов на территории страны, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Саудовская Аравия не раз критиковала своего главного геополитического соперника — Иран — за программу баллистических ракет и за предполагаемые попытки овладеть ядерным оружием. Однако, как следует из экспертных оценок спутниковых снимков саудовской территории, Эр-Рияд, вероятно, сам занимается разработкой ракетной программы. Западные эксперты не исключают, что это может быть связано с амбициями в ядерной области.