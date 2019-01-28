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Саудовская Аравия займётся развитием промышленности

Gabe Craven/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Саудовской Аравии в 2019 и 2020 годах выделят $27 млрд (100 млрд саудовских риалов) в рамках программы промышленного развития страны. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ в области инфраструктуры и промышленности к 2030 году.

О деталях инициативы, стоимость которой составит около $425 млрд, он объявит 28 января. В частности, реформы направлены на уход от зависимости экономики Саудовской Аравии от нефтяных доходов. Речь идёт об инвестиционных проектах в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, план принца включает в себя прокладку 2 тысяч км железных дорог и строительство пяти международных аэропортов на территории страны, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Саудовская Аравия не раз критиковала своего главного геополитического соперника — Иран — за программу баллистических ракет и за предполагаемые попытки овладеть ядерным оружием. Однако, как следует из экспертных оценок спутниковых снимков саудовской территории, Эр-Рияд, вероятно, сам занимается разработкой ракетной программы. Западные эксперты не исключают, что это может быть связано с амбициями в ядерной области.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #развитие #инвестиции #промышленность
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