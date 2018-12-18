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Саудовская Аравия приняла дефицитный бюджет

Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Саудовской Аравии приняло крупнейший бюджет в истории страны с дефицитом, сообщил правящий монарх Салман ибн Абдель Азиз Аль-Сауд.

Доходы королевства на 1440−1441 финансовый год (по исламскому календарю Хиджра, начался 11 сентября 2018) составят 975 млрд саудовских риалов (около $215 млрд), пишет РИА Новости. Расходы нефтяной страны превысят триллион риалов (примерно $294 млрд).

Ранее News.ru сообщал о сокращении саудитами поставок нефти США. Объём экспорта жидких углеводородов в Соединённые Штаты может достичь минимальных значений за 30 лет.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #деньги
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