Саудовская Аравия «дала добро» на возвращение Сирии в ЛАГ

https://news.ru/storage/news/436bea4db283aa1c0ec28fbf5c589bb8/1d48925e-3c19-43f4-aa23-aecdb3f80e6b_850.jpg Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Сирия может в скором времени войти в Лигу арабских государств (ЛАГ). Против её включения не возражает Саудовская Аравия.

«Королевство оповестило столицы арабских стран о том, что оно не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств», — сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на свои дипломатические источники.

Связи ЛАГ с официальным Дамаском были приостановлены сразу после того, как тот избрал насилие главным инструментом «общения» с протестующими и оппозицией в 2011 году.

Ранее News.ru писал о том, что 27 декабря Объединенные Арабские Эмираты после шестилетнего перерыва вновь открыли своё представительство в Сирии. В этот же день стало известно о скором открытии посольства Бахрейна. По данным источников News.ru, таким образом ведущие страны Персидского залива пытаются сократить растущее влияние Ирана и Турции в Сирии.