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Саркофаги римского периода нашли в Египте

Samer Abdallah/dpa/Global Look Press

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Археологи обнаружили саркофаги римского периода в районе Тель-ад-Дейр города Думьят в Египте. Изделия имеют овальную форму и изготовлены из глины красного цвета.

Внутри учёные нашли останки усопших. На некоторые части тела умершего после обертывания его льном был нанесён слой белой штукатурки, говорится в заявлении Министерства по делам древностей Египта.

Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и более 700 амулетов. Некоторые были в форме богини Исиды, Гора и Таорта. Среди находок — золотые кольца, часть из которых увенчана виноградом, символом бога Диониса (Бахуса), а одно из колец несло изображение дельфина, который связан с богом Посейдоном.

Ранее News.ru писал о том, что израильским учёным только сейчас удалось расшифровать имя на найденном полвека назад кольце. По их мнению, оно принадлежало римскому префекту Иудеи Понтию Пилату.


#раскопки #археология #Египет
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