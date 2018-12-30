Саркофаги римского периода нашли в Египте

https://news.ru/storage/news/faf50bc03b945a593563a2a6c0ff94f3/690cb62c-02f8-40bf-90ea-a0af90666512_850.jpg Samer Abdallah/dpa/Global Look Press

Археологи обнаружили саркофаги римского периода в районе Тель-ад-Дейр города Думьят в Египте. Изделия имеют овальную форму и изготовлены из глины красного цвета.

Внутри учёные нашли останки усопших. На некоторые части тела умершего после обертывания его льном был нанесён слой белой штукатурки, говорится в заявлении Министерства по делам древностей Египта.

Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и более 700 амулетов. Некоторые были в форме богини Исиды, Гора и Таорта. Среди находок — золотые кольца, часть из которых увенчана виноградом, символом бога Диониса (Бахуса), а одно из колец несло изображение дельфина, который связан с богом Посейдоном.

Ранее News.ru писал о том, что израильским учёным только сейчас удалось расшифровать имя на найденном полвека назад кольце. По их мнению, оно принадлежало римскому префекту Иудеи Понтию Пилату.