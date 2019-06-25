Координатор оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем Востоке и в Северной Африке Сара Аврийо в эксклюзивном интервью News.ru рассказала о работе организации в Сирии, ситуации в лагере беженцев Рукбан и провинции Идлиб, диалоге с сирийскими властями и принципах обеспечения безопасности своих сотрудников.

— МККК активно сотрудничает с сирийским Красным Полумесяцем. Можно ли назвать эти отношения органичными? Есть ли у Красного Креста какие-то разногласия с сирийскими властями?

— Поскольку МККК и Красный Полумесяц принадлежат к одному движению, между нами существует естественная связь. Сирийский Красный Полумесяц (СКП) — наш партнёр, с которым мы работаем в Сирии. Так мы поступаем и в других местах. При этом в рамках нашего взаимодействия мы должны быть уверены, что работаем в одном направлении и для достижения общих целей. Мы не могли бы реализовать многие аспекты нашей деятельности без помощи СКП. У них есть своя большая сеть, это важно для предоставления помощи людям и их защиты.

Сара Аврийо МККК

— Затрагивая вопрос сирийских беженцев: созданы ли, на ваш взгляд, условия для их возвращения? Хотят ли беженцы вернуться?

— В некоторых исследованиях утверждается: если спросить беженцев, хотят ли они вернуться, большая часть из них ответит, что хочет, потому что люди привязаны к своей земле и социальному кругу. Но сейчас они ещё не готовы. Для нас важно, чтобы желания людей рассматривались в индивидуальном порядке. Они — не просто группа людей, которая могла бы вернуться на какую-либо территорию, потому что там теперь спокойно. В Сирии есть районы, которые стали более стабильными, чем несколько лет назад, но там всё ещё существует множество трудностей. Хотя активные боевые действия уже не ведутся на таких территориях, необходимо приложить много усилий для обеспечения доступа людей к ряду услуг, к их реабилитации. Актуален вопрос неразорвавшихся снарядов. Есть и другие моменты, которые влияют на возможность безопасного возвращения беженцев в Сирию.

— Не так давно в СМИ активно освещался вопрос лагеря беженцев Рукбан на сирийско-иорданской границе, в котором находилось порядка 70 тысяч людей — их выводили тысячу за тысячей. По вашим оценкам, какова текущая ситуация в лагере? Как продвигается процесс вывода беженцев, есть ли препятствия со стороны США?

— Мы начали следить за ситуацией, когда беженцы были на границе с Иорданией и пытались попасть оттуда в эту страну. Мы продолжали следить за ситуацией, когда они двинулись на север — пытались внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи. В настоящее время мы напрямую не участвуем в организации гумконвоев. Нам необходим регулярный доступ для уверенности в том, что нужды беженцев удовлетворены, но в текущей ситуации мы работаем лишь в центрах приёма. Люди, которые выходят из лагеря, попадают в эти центры, где мы вместе с СКП предоставляем им еду и кров. Для нас важно, чтобы волю людей уважали вне зависимости от того, хотят они вернуться или остаться в Рукбане.

Сирийские беженцы Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

— То есть никто не препятствует выходу людей из Рукбана?

— Я не могу это прокомментировать, потому что мы не находимся в лагере. Мы призываем уважать желание людей уйти или остаться.

— Как Дамаск встречает людей, вышедших из Рукбана? Есть ли случаи репрессий?

— На данный момент мы концентрируемся в основном на базовых нуждах людей. Когда они только возвращаются (из лагеря. — News.ru), у них нет дома и какой-либо возможности позаботиться о себе. Если возникнут какие-либо проблемы, мы будем обсуждать их напрямую с властями.

— В настоящий момент разные части Сирии находятся под контролем тех или иных сил, включая международные. С кем МККК координируется в Идлибе? Работает ли с местными советами?

— В Идлибе, как и в любой другом районе страны, мы стараемся установить контакт со всеми задействованными сторонами. Уровень диалога, конечно, зависит от конкретных людей, но для нас он важен, так как позволяет решать вопросы доступа к населению и обеспечения безопасности. Так что мы стараемся сделать всё, чтобы взаимодействовать со всеми.

— Работает ли МККК с турецким Красным Полумесяцем или с турецкими властями в Сирии?

— Мы находимся в контакте с турецкими властями, как и с властями других стран, которые играют роль в Сирии. У нас установлены отношения с ними, мы ведём диалог на разных уровнях. Та же ситуация с турецким Красным Полумесяцем. Он тоже является частью международной сети МККК.

Автоколонна Международного комитета Красного Креста в Сирии Samer Bouidani/dpa/Global Look Press

— Часть Сирии в настоящее время находится под контролем курдов. Сказываются ли противоречия между курдами и арабами на работе МККК?

— Конечно, существует определённая напряжённость. Для нас важно достучаться до всех вовлечённых сторон и тех игроков, у кого есть влияние. Это необходимо для продолжения нашего присутствия и доступа к нуждающимся на северо-востоке Сирии.

— Если говорить о Сирии в целом, то какие основные препятствия и трудности в работе вы бы выделили?

— Главный вызов — это масштаб нужд. Он огромен. Мы стараемся вносить значимый вклад для удовлетворения потребностей гражданского населения, иметь к нему постоянный доступ, установить доверительные отношения с местными властями для совместной работы по поиску долгосрочных решений, не ограничивающихся только лишь текущим моментом.

— Полагаю, в ряде ситуаций вести диалог со всеми сторонами может быть опасно.

— Как я уже говорила, нам необходимо установить доверие для того, чтобы нас принимали как гуманитарную организацию, чтобы наши сотрудники могли работать в безопасности. Так что это занимает время.