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Санта-Клаус подвергся княжеской проверке

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Княгиня Монако Шарлен приехала в гости к Санта-Клаусу вместе со своими детьми — близнецами Жаком и Габриэллой. Чета решила проведать новогоднего волшебника в его резиденции в Финляндии.

Семья захотела узнать, как Санта развозит подарки во время праздников. О путешествии Шарлен рассказала в своём Instagram.

«С новым годом из Лапландии! Встретились с Сантой, чтобы убедиться, что он всем доставил подарки», — написала княжеская особа.

На опубликованном фото Жак и Габриэлла рассматривают некие бумаги Санты. Вероятно — это список пожеланий на Рождество и Новый год.

Ранее News.ru сообщал о количестве писем Деду Морозу в Великий Устюг. Главный персонаж зимних каникул получил более 200 тысяч посланий в 2018 году.


#Монако #Санта-Клаус
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