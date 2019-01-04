Санта-Клаус подвергся княжеской проверке

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Княгиня Монако Шарлен приехала в гости к Санта-Клаусу вместе со своими детьми — близнецами Жаком и Габриэллой. Чета решила проведать новогоднего волшебника в его резиденции в Финляндии.

Семья захотела узнать, как Санта развозит подарки во время праздников. О путешествии Шарлен рассказала в своём Instagram.

«С новым годом из Лапландии! Встретились с Сантой, чтобы убедиться, что он всем доставил подарки», — написала княжеская особа.

На опубликованном фото Жак и Габриэлла рассматривают некие бумаги Санты. Вероятно — это список пожеланий на Рождество и Новый год.

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