Санта-Клаус подвергся княжеской проверке

Княгиня Монако Шарлен приехала в гости к Санта-Клаусу вместе со своими детьми — близнецами Жаком и Габриэллой. Чета решила проведать новогоднего волшебника в его резиденции в Финляндии.
Семья захотела узнать, как Санта развозит подарки во время праздников. О путешествии Шарлен рассказала в своём Instagram.
«С новым годом из Лапландии! Встретились с Сантой, чтобы убедиться, что он всем доставил подарки», — написала княжеская особа.
На опубликованном фото Жак и Габриэлла рассматривают некие бумаги Санты. Вероятно — это список пожеланий на Рождество и Новый год.
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