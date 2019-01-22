Санкции за дезинформацию могут ввести в ЕС

Европарламент призывает ЕС разработать санкции за дезинформацию.
Комитет ЕП по иностранным делам 22 января принял резолюцию, которая предлагает всем странам Евросоюза приступить к созданию механизма по введению ограничительных мер против ответственных, по мнению сообщества, за распространение неверных сведений.
Об этом говорится в документе ЕП, распространённом во вторник в Брюсселе.
«ЕС и его государствам-членам следует рассмотреть вопрос о разработке правовых рамок, как на уровне ЕС, так и на международном уровне, для борьбы с гибридными угрозами, включая введение адресных санкций», — говорится в резолюции.
Ранее Соединённые Штаты одобрили решение Европейского союза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей», писал News.ru.