Санкции за дезинформацию могут ввести в ЕС

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Европарламент призывает ЕС разработать санкции за дезинформацию.

Комитет ЕП по иностранным делам 22 января принял резолюцию, которая предлагает всем странам Евросоюза приступить к созданию механизма по введению ограничительных мер против ответственных, по мнению сообщества, за распространение неверных сведений.

Об этом говорится в документе ЕП, распространённом во вторник в Брюсселе.

«ЕС и его государствам-членам следует рассмотреть вопрос о разработке правовых рамок, как на уровне ЕС, так и на международном уровне, для борьбы с гибридными угрозами, включая введение адресных санкций», — говорится в резолюции.

Ранее Соединённые Штаты одобрили решение Европейского союза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей», писал News.ru.