https://static.news.ru/photo/5c0af1f2-9692-11e9-af39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Введённые Евросоюзом в отношении Москвы ограничительные меры не вечны и могут быть отменены в любой момент. Об этом на переговорах со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Политик особо отметил заинтересованность компаний в реализации российских нацпроектов и отмене антироссийских санкций, информирует ТАСС.

Мы знаем, что санкции — это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент, — сказал Филипп.

Филипп отметил, что Франция заинтересована в участии в грандиозном плане РФ по развитию страны на период до 2024 года, охватывающем 12 национальных проектов.

Мы бы хотели предложить свое взаимодействие России, выйдя за те исторически сложившиеся сферы, где у нас партнерство уже существует, французские компании обладают интересным для России опытом, — добавил французский политик.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, писал News.ru.