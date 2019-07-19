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Танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт, сообщили в судоходной компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

Корабль в момент захвата находился в международных водах, сообщается на сайте организации. На борту находится 23 человека. В настоящий момент информации о пострадавших нет. Ранее News.ru писал, что британский танкер...