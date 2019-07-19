Стивен Мнучин Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон ввёл санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро и трёх сотрудников этого ведомства. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

США продолжат приводить к ответственности тех, кто имеет отношение к применению режимом Мадуро запугивания и репрессий, чтобы заставить замолчать политических оппонентов, невинных граждан и военнослужащих, — приводятся слова Мнучина на сайте Минфина США.

Также ограничительные меры коснулись полковника Эстебана Герреро Михареса, полковника Рафаэля Франко Кинтера и майора Александра Гранко Артеаги.

Все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции, блокируются после внесения в санкционные списки.

Как писал News.ru, 11 июля США уже объявили о санкциях против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы.

News.ru в соцсетях