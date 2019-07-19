https://static.news.ru/photo/cf6026c4-aa59-11e9-9b0a-fa163e074e61_1024.jpgСтивен МнучинФото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Вашингтон ввёл санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро и трёх сотрудников этого ведомства. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
США продолжат приводить к ответственности тех, кто имеет отношение к применению режимом Мадуро запугивания и репрессий, чтобы заставить замолчать политических оппонентов, невинных граждан и военнослужащих, — приводятся слова Мнучина на сайте Минфина США.
Также ограничительные меры коснулись полковника Эстебана Герреро Михареса, полковника Рафаэля Франко Кинтера и майора Александра Гранко Артеаги.
Все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции, блокируются после внесения в санкционные списки.