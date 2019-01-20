USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,710.38 $
МОСКВА-4°C12:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Самый старый мужчина на планете умер в Японии

Масадзо Нонака Скриншот Russian America TV/youtube.com

Масадзо Нонака

в мире [ версия для печати ]

Умер житель Японии Масадзо Нонака, признанный самым старым мужчиной в мире. Он ушёл из жизни в возрасте 113 лет и 179 дней.

Долгожитель родился 25 июля 1905 года. За свою жизнь он вырастил пятерых детей, двое из которых были ещё живы в прошлом году.

На закате жизни Нонака находился со своими внуками на горячих источниках у подножия горы Мэакан, которая располагается на острове Хоккайдо. Чаще всего он проводил время за чтением газет, просмотром поединков сумо и оперных представлений, передаёт tv.asahi.

После смерти японца звание старейшего мужчины может перейти к жителю Германии Густаву Гернету, который родился 15 октября 1905 года.

Ранее News.ru писал, что узбекская пенсионерка Хувайдо Умарова может занять место в Книге рекордов Гиннесса как старейшая жительница планеты. Родственники 123-летней женщины уже готовят документы для появления новой рекордсменки. Живёт она со своим сыном и его семьёй в Бувайдинском районе Ферганской области. 


#смерть #ЯПОНИЯ #долгожители #старость
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
здоровье 12:55, 3 декабря 2018
Россияне назвали признаки собственной старости
в мире 21:55, 19 ноября 2018
Долгожительницу в Бразилии убили из-за мелочи в кошельке
наука 13:14, 13 ноября 2018
Российские учёные выявили лекарство от старости
Лента новостей
спорт 12:27
Шарапову после поражения разозлили вопросы о мельдонии
в мире 12:20
Полицейские украли гроб у демонстрантов в Киеве
происшествия 12:17
Жители Петербурга сообщили о химической атаке
происшествия 12:07
Локомотив и иномарка столкнулись под Саратовом
шоу-бизнес 12:04
Мошенники подставили Билана и Гагарину
Другие новости
в мире 12:20
Полицейские украли гроб у демонстрантов в Киеве
в мире 11:59
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике неумолимо растёт
в мире 11:45
Активисты новой церкви Украины захватили храм под Тернополем
в мире 11:38
Крупный клад предметов старины найден в центре Ташкента
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top