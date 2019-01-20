Самый старый мужчина на планете умер в Японии

Умер житель Японии Масадзо Нонака, признанный самым старым мужчиной в мире. Он ушёл из жизни в возрасте 113 лет и 179 дней.
Долгожитель родился 25 июля 1905 года. За свою жизнь он вырастил пятерых детей, двое из которых были ещё живы в прошлом году.
На закате жизни Нонака находился со своими внуками на горячих источниках у подножия горы Мэакан, которая располагается на острове Хоккайдо. Чаще всего он проводил время за чтением газет, просмотром поединков сумо и оперных представлений, передаёт tv.asahi.
После смерти японца звание старейшего мужчины может перейти к жителю Германии Густаву Гернету, который родился 15 октября 1905 года.
Ранее News.ru писал, что узбекская пенсионерка Хувайдо Умарова может занять место в Книге рекордов Гиннесса как старейшая жительница планеты. Родственники 123-летней женщины уже готовят документы для появления новой рекордсменки. Живёт она со своим сыном и его семьёй в Бувайдинском районе Ферганской области.