Самая пожилая жительница Америки умерла в 114 лет

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Лесси Браун

Жительница американского штата Огайо Лесси Браун, которая являлась старейшей гражданкой США, скончалась в возрасте 114 лет.

Женщина умерла в своём доме в городе Кливленд-Хайтс. Причина смерти не называется. По словам членов семьи Браун, секрет её долголетия заключался в том, что она каждый день питалась сладким картофелем, пишет издание The Globe and Mail.

Лесси Браун родилась в штате Джорджия в 1904 году. В возрасте 22 лет она вышла замуж за Роберта Брауна, в браке с которым родила трёх дочерей и двоих сыновей. Титул самого пожилого гражданина США она получила в мае 2018 года. Кто является им теперь, неизвестно.

Официально самым старым жителем планеты на сегодня считается 116-летняя японка Канэ Танака.

Ранее News.ru писал о том, что известный российский режиссёр и продюсер Юрий Кушнерёв умер в возрасте 81 года.