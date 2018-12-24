Самый молодой украинский моряк написал письмо из СИЗО

https://news.ru/storage/news/41a1586ae15b8e1ea09909847c276660/0c7d4882-775c-4122-b378-8903ea81abff_850.jpg Андрей Эйдер/ vk.com

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер, которому недавно исполнилось 19 лет, написал письмо из СИЗО.

«Хочется малого — поскорее вернуться домой», — говорится в письме моряка, которое опубликовало радио «Комсомольская правда» в Twitter.

"Тут нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами" - так ответил на письмо @radio_kp из СИЗО Андрей Эйдер, самый молодой украинский моряк задержанный после инцидента в Керченком проливе. 4 дня назад ему исполнилось всего 19 лет. pic.twitter.com/npLIvIiA5o — Радио Комсомольская правда (@radio_kp) 24 декабря 2018 г.

По его словам, ему ничего не остаётся, «кроме как жить воспоминаниями и надеждами», информирует ТВЦ.

25 ноября украинские военные корабли вторглись в исторические российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться российским пограничникам. В результате они были арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.

Как ранее писал News.ru, арестованные за незаконный переход российской границы украинские моряки останутся под стражей. Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца.