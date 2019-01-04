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Завершается строительство самого длинного в мире моста

SJSC Kwt/youtube.com

в мире [ версия для печати ]

Строительство автомобильного моста, который претендует на звание самого длинного в мире, завершится в Кувейте в текущем году. Предполагаемый срок окончания работ — апрель.

Длина виадука имени Шейха Джабера составляет 48,5 км. Контракт на возведение с корейской корпорацией Hyundai был подписан шесть лет назад и оценивается в $2,6 млрд, сообщает Arabian Business.

Мост состоит из двух частей длиной 36,1 км и 12,4 км. Он свяжет городскую агломерацию Кувейта с противоположным берегом Кувейтской бухты. Там власти планируют реализовать многомиллиардный архитектурный проект «Город шёлка».

Сейчас самым длинным в мире автомобильным мостом считается виадук в Циндао на востоке Китая. Его длина составляет почти 42 км.

Ранее, как сообщал News.ru, Крымский мост «подорожал» на 2,96 млрд рублей. Соответствующие коррективы в бюджет строительства внесло правительство России.


#кувейт #мосты
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