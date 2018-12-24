Самую большую ель на Ближнем Востоке установили в Назарете

https://news.ru/storage/news/cce3f13cecaeda11b0ddafc06bb8d25f/6e2d17e8-f2e4-4125-b16b-67b6905123c3_850.jpg Muammar Awad/Xinhua/Global Look Press

30-метровое дерево установили в израильском городе Назарет. Оно стало самым большим новогодним символом на Ближнем Востоке.

Назарет, где, согласно Евангелию, Мария получила благую весть о рождении Христа и в котором прошли детство и юность Иисуса, для христиан столь же священен, как Иерусалим и Вифлеем. По сообщению муниципальных властей, население города, в котором проживают чуть более 70 тысяч человек, в предрождественские дни увеличивается в разы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что официальные столичные ёлочные базары незначительно подняли цены в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, цены на отечественные ели и сосны составляют примерно одну тысячу рублей за метр, на импортные они достигают четырёх тысяч рублей за метр. В прошлом году российские новогодние деревья стоили на базарах от 800 рублей за метр, а импортные — от 3,5 тысячи рублей.