Фото: Frank SÃ¶llner/Global Look Press

Бортовые самописцы обоих истребителей Eurofighter, потерпевших крушение на севере Германии, найдены на месте аварии.

Оба бортовых накопителя были найдены, — сообщается в Twitter ВВС Германии.

Как писал News.ru, два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение 24 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение. Один пилот, найденный на месте катастрофы, выжил. Другой — погиб.

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