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Данил Шипицин
Бортовые самописцы обоих истребителей Eurofighter, потерпевших крушение на севере Германии, найдены на месте аварии.
Оба бортовых накопителя были найдены, — сообщается в Twitter ВВС Германии.
Оба бортовых накопителя были найдены, — сообщается в Twitter ВВС Германии.
Korrektur: Beide Flugdatenschreiber wurden gefunden. Die Bergung zumindest von einem dauert noch an.— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 25 июня 2019 г.
Korrektur: Beide Flugdatenschreiber wurden gefunden. Die Bergung zumindest von einem dauert noch an.
Как писал News.ru, два истребителя Еurofighter ВВС Германии потерпели крушение 24 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение. Один пилот, найденный на месте катастрофы, выжил. Другой — погиб.
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Самописцы разбившихся истребителей нашли в Германии