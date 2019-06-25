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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское». Так он отреагировал на заявление иранского президента Хасана Рухани, который назвал Белый дом «умственно отсталым».

Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Больше никакого Джона Керри и Обамы! — написал Трамп в...